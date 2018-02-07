تعيين ” ماكغولدريك ” منسقاً للشؤون الإنسانية بفلسطين

واشنطن(صدى):

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإيرلندي جيمي ماكغولدريك نائباً لمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقاً للشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة.

ويتمتع ماكغولدريك، البالغ من العمر 63 عامًا، بخبرة طويلة في مجالات الشؤون الإنسانية والسياسية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.

وسبق وأن عين في منصب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن عام 2015، كما عمل ممثلاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في النيبال، ومنسقاً مقيماً للبرنامج في جورجيا، عمل أيضاً مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من المنظمات غير الحكومية.