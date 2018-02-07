بالفيديو.. أكبر مثال للوفاء.. هندي يدعو كفيله السابق لافتتاح متجره الخاص في بلده

علي القحطاني (صدى):

في مثال حي متجسد للوفاء ، دعا مواطن هندي كفيله السابق الذي عمل لديه في المملكة، ودعاه لحضور افتتاح متجره الخاص في الهند لصيانة أجهزة الكمبيوتر، وجعله يقص شريط الافتتاح بنفسه.

وأظهرت صور ومقطع فيديو المواطن الهندي وهو يستقبل كفيله السعودي السابق ويدعى ” علي الجربوع “، ويحتفل بقدومه ويدعوه لقص شريط افتتاح متجره الخاص، كما علق له صورة خارج المتجر.

من جانبه، كشف الكفيل السعودي عبدالله الجربوع أن المواطن الهندي الذي كان يعمل لديه يدعى “سجو”، وعاد لبلاده منذ عام وافتتح المحل بمدينة كيرلا، وأصرَّ على أن يشاركه حفل الافتتاح، وقدم له التهنئة على مشروعه الجديد.