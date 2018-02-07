 الإطاحة بشاب مفحط في ” الشرقية ” وتغريمه 31 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

تمكنت دوريات المرور بمحافظة الخفجي في المنطقة الشرقية من الإطاحة بشاب في العقد الثاني من عمره، بعد ظهوره في مقاطع فيديو وهو يمارس بالتفحيط بحي الأمير فهد بن سلمان في مدينة الأحساء أول أمس (الإثنين).

وأوضح المتحدث الرسمي لمرور الشرقية المقدم منصور الشكرة، أنه تم القبض على المفحط بعد أيام من مقاطع الفيديو المتداولة، وهو شاب سعودي وكان يقود سيارة من نوع “نيسان داتسون”، وأودع التوقيف تمهيداً للتحقيق معه وعرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصار الحكم الخاص به.