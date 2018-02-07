الأرصاد الجوية تحذر 28 مقاطعة فرنسية جراء تساقط الثلوج

باريس(صدى):

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم تحذيرات إلى 28 مقاطعة نبهت فيها المقيمين إلى وجوب توخي الحذر من التساقط الغزير للثلوج والتي قد تتحول إلى جليد مع استمرار انخفاض الحرارة.

وجاءت التحذيرات بعد أن أدى تساقط الثلوج بغزارة إلى إحداث فوضى عارمة على الطرقات في عدد من المناطق الفرنسية الشمالية والشرقية اليوم حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد لزحام السير مع تخطي طوابير السيارات حاجز 600 كيلومتر.

وذكرت تقارير بأن ارتفاع الثلوج وصل إلى خمسة سنتيمترات في العاصمة باريس بحلول الساعات الأولى من هذا المساء.

واستدعت سلطات الأمن العام شاحنات ضخمة لإنقاذ العالقين وإزالة الثلوج التي أعاقت الحركة بشكل كبير إلى حد لم يتمكن السائقون من القيادة بأكثر من 10 كيلومترات سرعة في الساعة فيما تعرضت العديد من السيارات للانزلاق، كما تم وقف خدمات النقل للمدارس في عدة مناطق.

يذكر أن عدة مناطق في فرنسا ومنها العاصمة باريس تتعرض منذ أمس الاثنين لموجة باردة يصحبها هطول كثيف للأمطار والثلوج من المتوقع أن تستمر حتى الخميس المقبل.