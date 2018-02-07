بالترتيب..أطول نجمات الشاشة الهندية

نورة الشهري (صدى):

تتميز نجمات الهند بأجسامهن الرشيقة، وإطلالاتهن المتميزة ، بجانب طولهن أيضًا الذي يلفت الانتباه.

حيث تظهر نجمات بوليود بطول قامة مختلف،و فيما يلي أبرز نجمات الشاشة الهندية بطولهن الحقيقي:

تحتل النجمة سونام كابور المرتبة الأولى حيث يبلغ طولها 177 سم، تليها ديبيكا بادوكون ذات الـ 174 سم، تليها كاترينا كيف 173 سم.

بينما تحتل اشواريا راي الترتيب الرابع بطول 170 سم، تليها بريانكا تشوبرا 169 سم، و كارينا كابور 165 سم، ثم كاجول 160 سم.