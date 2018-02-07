ضبط 3400 شخص بمخالفات آداب وقضايا أسلحة خلال يومين

عادل الحربي (صدى):

أكدت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالأمن العام، اليوم الثلاثاء أن هناك جهود لدوريات الأمن خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من شهر جمادي الأولى الجاري.

وأضاف أن دوريات الأمن استطاعت تلك الفترة (48 ساعة) من ضبط 3 آلاف وأربعمائة وأربعة أشخاص؛ 19.06% منهم متهمون في قضايا جنائية، و 23.64% منهم مضبوطين في قضايا مخالفة النظام العام.

وأفادت بأن المضبوطين في القضايا الجنائية الأخرى كحالات الاشتباه والهروب من النقاط الأمنية يمثلون 54.70% من إجمالي المضبوطين، في حين بلغت نسبة المقبوض عليهم في قضايا المخدرات 2.58%.

وعن تفاصيل القضايا الجنائية، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن قضايا المسكرات احتلت المرتبة الأولى بعدد 164 قضية، في حين جاءت قضايا مخالفة الآداب العامة كأكثر قضايا مخالفة النظام العام بعدد 504 قضايا.