ضبط 3400 شخص بمخالفات آداب وقضايا أسلحة خلال يومين
أكدت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالأمن العام، اليوم الثلاثاء أن هناك جهود لدوريات الأمن خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من شهر جمادي الأولى الجاري.
وأضاف أن دوريات الأمن استطاعت تلك الفترة (48 ساعة) من ضبط 3 آلاف وأربعمائة وأربعة أشخاص؛ 19.06% منهم متهمون في قضايا جنائية، و 23.64% منهم مضبوطين في قضايا مخالفة النظام العام.
وأفادت بأن المضبوطين في القضايا الجنائية الأخرى كحالات الاشتباه والهروب من النقاط الأمنية يمثلون 54.70% من إجمالي المضبوطين، في حين بلغت نسبة المقبوض عليهم في قضايا المخدرات 2.58%.
وعن تفاصيل القضايا الجنائية، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن قضايا المسكرات احتلت المرتبة الأولى بعدد 164 قضية، في حين جاءت قضايا مخالفة الآداب العامة كأكثر قضايا مخالفة النظام العام بعدد 504 قضايا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15628 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ساتر اكثر من ثلاثة الاف حالة مخالفه للنظام في يومين
ابو العلاء المعري[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 56 دقيقة
لاكن لم يقولوا هل للإنترنت نصيبا منها وماذا يقصدون مخالفا للاداب العامه وماهو جزاءها هناك يفرق كل امر حكيم لاكن الله الله العدل اذا حكمتوا في الناس_اعجبني في صحيفة صدى في كل ساعه حزمة اخبار ساخنه_ووظاءف شواغر_تقدمها اختي فاطمه