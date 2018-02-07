  • الأربعاء 7

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بعدما اتهم مجمع الدمام الطبي بوفاتها..أمير الشرقية يلتقي والد ” رزان “

بعدما اتهم مجمع الدمام الطبي بوفاتها..أمير الشرقية يلتقي والد ” رزان “

بعدما اتهم مجمع الدمام الطبي بوفاتها..أمير الشرقية يلتقي والد ” رزان “
نايف السالم(صدى):

على خلفية بحث ملابسات وفاة الفتاة ” رزان ” التي توفيت بمجمع الدمام الطبي، يلتقي أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بوالد الفتاة ويدعى ” أحمد الهدهود “، الذي اتهم المجمع بالتسبب في وفاة ابنته.

كان أمير الشرقية قد وجه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور صالح السلوك ، برفع تقرير عاجل يكشف سبب وفاة المواطنة رزان الهدهود التي تبلغ 17 عامًا ، بعد مفارقتها الحياة في مجمع الدمام الطبي .


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15628 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمها و يصبر اهلها

[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 15 دقيقة

يجب محاسبة المقصر ,لامكان للمستشفيات المستهترة بحياة الناس .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *