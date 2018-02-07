بعدما اتهم مجمع الدمام الطبي بوفاتها..أمير الشرقية يلتقي والد ” رزان “
على خلفية بحث ملابسات وفاة الفتاة ” رزان ” التي توفيت بمجمع الدمام الطبي، يلتقي أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بوالد الفتاة ويدعى ” أحمد الهدهود “، الذي اتهم المجمع بالتسبب في وفاة ابنته.
كان أمير الشرقية قد وجه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور صالح السلوك ، برفع تقرير عاجل يكشف سبب وفاة المواطنة رزان الهدهود التي تبلغ 17 عامًا ، بعد مفارقتها الحياة في مجمع الدمام الطبي .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15628 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمها و يصبر اهلها
الهاوي[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 15 دقيقة
يجب محاسبة المقصر ,لامكان للمستشفيات المستهترة بحياة الناس .