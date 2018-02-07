بالفيديو.. سيارة تابعة لـ ” ساهر ” تتجاوز السرعة النظامية مهددة حياة الآخرين

نايف السالم(صدى):

تمكن مواطن من رصد سيارة تابعة لنظام الرصد الآلي ” ساهر ” وهي تسير بسرعة كبيرة متجاوزة السرعة النظامية على أحد الطرق في مدينة جدة، بشكل يهدد سلامة مرتادي الطريق.

وظهرت السيارة، التي أكد مصور الفيديو أنها تابعة لساهر، وهي تسير بسرعة وصلت إلى 160 كليومترا، رغم أن السرعة القانونية لهذا الطريق 120 كلم، حيث لم يهتم قائدها بخطورة تصرفه على حياة الآخرين.