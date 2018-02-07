تركي الغامدي: نهاية قطر ستكون مآساوية
استنكر الناقد الرياضي تركي الغامدي، الأربعاء، على ما يسمى بتدويل الحرمين ، الذي أطلقها تنظيم قطر مؤخرًا، مؤكدًا أن نهايتها ستكون مأساوية.
وقال اغامدي في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” تدويل الحرمين الشريفين نكتة سخيفة اطلقها الخميني قبل عقود من الزمان، وكررها القذافي في وقت سابق، واليوم نظام الحمدين يتبناها مجدداً ” .
وأضاف : ” هذه الأفكار الشيطانية نهاية اصحابها مآساوية ” محذرًا إياها من التلاعب بالنار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42390 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتهتم ,, راع البقوق مايرقى فوق ,,
,, ربنا سيرد كيد الكائدين في نحورهم ,, ويعودون الجراذي في جحورهم ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15628 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسود وجهه الحمدين