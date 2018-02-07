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 معلمه تمنح زوجها 2 مليون ريال مكافأة نهاية الخدمة

 معلمه تمنح زوجها 2 مليون ريال مكافأة نهاية الخدمة
نايف السالم(صدى):

وجدت معلمة بمنطقة جازان نفسها مثقلة بالديون بعد أن طلقها زوجها ، متحملة الديون التي خلفها لها بعد سنوات عدة من الزواج .

وتعود التفاصيل بحسب مصدر خاص لـ ” صدى ” إلى أن المعلمة بعد طلاقها وجدت نفسها مُلزمه بدفع ديون طليقها التي تجاوزت المليونين ريال، و كان معظمها كفالة في مجموع من السيارات التي كان يتاجر بها؛ متنصلا من الالتزام بها جميعها.

وأوضح المصدر أن الزوجة تفاجأت بحكم من المحكمة التنفيذية بإيقاف خدمتها من العمل ؛وذلك بعد أن تقدم أصحاب الديون بالمطالبه بحقوقهم.

وأشارإلى أن الثقة المفرطة من بعض المواطنات في تحمل كفالات أو ديون بعض أزواجهن دون الاحتفاظ بمستند رسمي يضمن حقوقها بالكامل، فيما لوحدث أي خلاف أو انفصال مستقبلاكما حدث مع المعلمة.

 

 

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 26559 ] نشر منذ 3 ساعات

على العموم
بأمكانك توكيل محامي وتسوين صحيفة دعوى
على طليقك
لكنك ملزومه
بترجيع حقوق الناس
ومحد قالك تدقين على صدرك
وتقولين أنا
لأن من قال أنا…ذاااااق العنا🤔

[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 3 ساعات

لاحول ولا قوة الا بالله

هذه نهاية الثقة المفرطة مع زوج لايخاف الله.

[ عدد التعليقات: 42390 ] نشر منذ 2 ساعتين

يداك اوكتا وفوك نفخ ,,

[ عدد التعليقات: 15628 ] نشر منذ 2 ساعتين

تستاهل الهبلا اللي تثق في الرجل
وهذا اكبر دليل على انها ناقصة عقل

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعينها والله بتدفعها فضل فالقانون لا يحمي ال …………………

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 38 دقيقة

لا وفقه الله لا دنيا ولا اخره ومن على شاكلته

[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 36 دقيقة

الله يكون في عونها،وغيرها في مجتمعنا كثيرمع الاسف الشديد.

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