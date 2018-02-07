معلمه تمنح زوجها 2 مليون ريال مكافأة نهاية الخدمة
وجدت معلمة بمنطقة جازان نفسها مثقلة بالديون بعد أن طلقها زوجها ، متحملة الديون التي خلفها لها بعد سنوات عدة من الزواج .
وتعود التفاصيل بحسب مصدر خاص لـ ” صدى ” إلى أن المعلمة بعد طلاقها وجدت نفسها مُلزمه بدفع ديون طليقها التي تجاوزت المليونين ريال، و كان معظمها كفالة في مجموع من السيارات التي كان يتاجر بها؛ متنصلا من الالتزام بها جميعها.
وأوضح المصدر أن الزوجة تفاجأت بحكم من المحكمة التنفيذية بإيقاف خدمتها من العمل ؛وذلك بعد أن تقدم أصحاب الديون بالمطالبه بحقوقهم.
وأشارإلى أن الثقة المفرطة من بعض المواطنات في تحمل كفالات أو ديون بعض أزواجهن دون الاحتفاظ بمستند رسمي يضمن حقوقها بالكامل، فيما لوحدث أي خلاف أو انفصال مستقبلاكما حدث مع المعلمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26559 ] نشر منذ 3 ساعات
يازواجة الفلس😧
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26559 ] نشر منذ 3 ساعات
على العموم
بأمكانك توكيل محامي وتسوين صحيفة دعوى
على طليقك
لكنك ملزومه
بترجيع حقوق الناس
ومحد قالك تدقين على صدرك
وتقولين أنا
لأن من قال أنا…ذاااااق العنا🤔
مغابش[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
هذه نهاية الثقة المفرطة مع زوج لايخاف الله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42390 ] نشر منذ 2 ساعتين
يداك اوكتا وفوك نفخ ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15628 ] نشر منذ 2 ساعتين
تستاهل الهبلا اللي تثق في الرجل
وهذا اكبر دليل على انها ناقصة عقل
قوندا[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينها والله بتدفعها فضل فالقانون لا يحمي ال …………………
خالدكم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا وفقه الله لا دنيا ولا اخره ومن على شاكلته
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يكون في عونها،وغيرها في مجتمعنا كثيرمع الاسف الشديد.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24285 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يجعلها محقه