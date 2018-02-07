طالب يعرب عن سعادته بعد تكريمه من المدرسة بـ ” منشفة “

القاهرة(صدى):

أعرب طالب مصري عن سعادته البالغة لحصوله على هدية رمزية من مدرسته، ممثلة في ” فوطة ” تحمل رمز محافظة السويس.

وقال الطالب ويدعى مؤمن : ” التكريم فرحني جدا، أنا اتضايقت من تعليقات الناس اللي فيها إهانة وسخرية، وأنا فخور بيها كهدية رمزية عليها شعار بلدنا ترس السويس، وبعتبرها أعز حاجة عندي “.

كان مدير المدرسة أوضح أن تكريم الطلاب يتم يوميًا في المدرسة على تفوقهم الدراسي.