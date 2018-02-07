بلدية العويقيلة : ” فئران ” في محل للوجبات المدرسية

نايف السالم(صدى):

أغلقت بلدية محافظة العويقيلة ،محلا يعد الوجبات والفطائر لطلاب المدارس، ويبيعها من باب خلفي، بعيدا عن أعين الرقابة.

وكشفت البلدية عن وجود قوارض وفئران وسط المحل، إضافة إلى سوء النظافة الشخصية للعاملين.

وأكد رئيس بلدية محافظة العويقيلة الدكتور محمد هلان الورده، استمرار الجولات التفتيشية على المحلات، وحث المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي اشتباه يهم صحة الموطنين.