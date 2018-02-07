مفتي المملكة يوجه رسالة للمعلمين وأولياء الأمور

حمود العنزي (صدى):

ردًا على تساؤل أحد الطلاب نصه: ” ما واجبنا تجاه احترام المعلم حيث إننا مجموعة من الطلاب نرى بعض الطلاب يستهزئون بالمدرس ؟ “، أكد مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أنه على أولياء الأمور غرس هيبة المعلم في نفوس أبنائهم بتربيتهم على احترامه وإكرامه وتوقيره وتقديره.

كما دعا المفتي خلال برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى “، المعلمين والمعلمات لاعتبار طلابهم في مقام أبنائهم ليتعاملوا معهم برفق بأبوة حانية ورفق ولطف بعيدًا عن أساليب العنف والغلظة ليسهل تعليمهم وتأثرهم بهم.

وشدد على أن احترام المعلم والتأدب معه من الأخلاق الطيبة، قائلا : ” على الآباء تربية أبنائهم على إكرام المعلم واحترامه ،وعلى المعلم أيضًا أن يحترم نفسه بأن تكون علاقته مع طلابه علاقة أخوية هادئة جيدة يأمر بالخير وينهى عن الخطأ بتوجيه حسن وبرفق بالطلاب مع احترام مكانته ” لافتًا إلى أن المعلم إذا أصلحه الله أصلح الله به شأنًا كبيرًا.