رئيس الشباب وضع النادي صعب

نواف السالم(صدى):

قال رئيس نادي الشباب أحمد العقيل، إن النادي شأنه شأن باقي الأندية التي تمر بأزمة مالية، مؤكدا أن الشباب وضعنا المادي لم يصل لحد الكارثة ولكنه صعب بعض الشيء.

وأضاف العقيل خلال حواره مع “أكشن يا دوري” أن النادي لن ينسى ما قدمه تركي آل الشيخ حين أعاد حق النادي في قضية العويس، وأنه له الفضل في تنصيب الإدارة الحالية بعد حرصه على عقد الجمعية العمومية.

وأوضح العقيل أن هيئة الرياضة دعمت الشباب لتخليص أكثر من 14 قضية ضد النادي لدى الفيفا، مشيرا إلى أن خلال الفترة القادمة سيصل عدد القضايا التي ساهمت الهيئة في تخليصها إلى 17 قضية.

وأكد العقيل أن الدعم المالي الذي وصل الشباب من الهيئة العامة للرياضة بلغ 35 مليون ريال، مضيفا أن النادي طلب من النادي الأهلي المصري التعاقد مع أحمد فتحي لكنهم رفضوا التخلي عنه.