“الخضيري” يذكر أخطار الزيوت المهدرجة على الصحة

علي القحطاني (صدى):

ذكر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، أخطار الزيوت المهدرجة على الصحة؛ إذ إنها تسبب أمراض مميتة

وأوضح “الخضيري” في لقائه على برنامج “الراصد” بالإخبارية، أن “(الزيوت المهدرجة) تسبب “انسداد الشرايين، والجلطات، وارتفاع الضغط، وسوء في حركة الدورة الدموية”.

وبيّن أن “الزيوت المهدرجة هي زيوت نباتية تغلي بدرجة حرارة 200 لفترة طويلة فيفقد كل القيم الغذائية ثم يضخ الهيدروجين له فيتصلب”.