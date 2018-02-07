بالفيديو..الحربي: هيئة الرياضة دعمت الجميع بالتساوي كل على حسب ظروفه

ماجد محمد(صدى):

قال المحلل الفني عبدالوهاب الحربي إن مشكلة نادي الهلال الرئيسية في رأس الحربة الصريح، وأن ريبيروف يعاب عليه عدم البدء بالأوراق الرابحة من البداية،وأن من قاموا بنفس التصرفات ولم يتم إيقافهم هذه هي مشكلة لجنة الانضباط.

وأضاف الحربي، خلال برنامج “أكشن يا دوري” أن هذا الموسم موسم استثنائي، موضحا أن نجاح المحترفين في الفترة الشتوية يحسب للهيئة.

وأكد أن هيئة الرياضة دعمت الجميع بالتساوي كل على حسب ظروفه وتتدخل في التوقيت المناسب، مشيدا بتدخل معالي رئيس هيئة الرياضة تركي ال الشيخ أنقذ العديد من الأندية من الهبوط وخصم النقاط.