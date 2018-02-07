قبل ساعات من إنطلاقه..وزير الحرس الوطني يتفقد مقر مهرجان ” الجنادرية “

علي العنزي(صدى):

قبيل ساعات من إنطلاقه ،تفقد الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، مساء الثلاثاء، مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، مطلعا على آخر الاستعدادات.

وحث بن عياف خلال زيارته الجميع على بذل المزيد من الجهد لكي يظهر هذا المهرجان بالصورة المشرّفة التي تعكس تراث المملكة وثقافتها.

وتنظم وزارة الحرس الوطني سنويًّا المهرجان بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ الذي يحرص على تطوير المهرجان واستمراره بصفته حاضنًا لوحدة الوطن وترابطه، يبرز تراثه وثقافته في إطار رسالته الحضارية والوطنية.

ومن المقرر أن ينطلق مهرجان الجنادرية اليوم الأربعاء، بحفل افتتاح وحفل خطابي وأوبريت مصاحب له بالإضافة إلى انطلاق سباق الهجن.

وسيفتح المهرجان أبوابه للزوار من الرجال بدءًا من يوم الخميس الموافق 22 / 5 /1439 إلى يوم الأحد 25 / 5 /1439.

فيما سيتم تخصيص زيارة العائلات بدءًا من يوم الاثنين الموافق 26 / 5 /1439 إلى يوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 /1439 من الساعة الـ 11 صباحًا وحتى الـ 11 مساءً عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا وحتى 12 مساء.