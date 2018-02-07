فوائد الليمون والثوم لتقوية المناعة وتحسين الرؤية

متابعات(صدى):

أثبتت الأبحاث العلمية أن لخليط الثوم والليمون دور كبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم، ومنع تكون الأورام،و تحسن الرؤية، وينصح بها منذ سنوات قديمة، ، حيث وجدت مكتوبة في دير قديم فى التبت بالصين.

ويتكون الخليط من : 300 جرام من الثوم، و كيلو ليمون، يخلطا سويا في المفرمة، ويوضع الخليط في إناء على النار، بإضافة لتر ونصف ماء وقم بغليها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة .

ثم يوضع الخليط في برطمان زجاجي، ويغطى بإحكام بغلاف من ورق الألومنيوم ثم تناول هذا الخليط كل صباح على معدة فارغة لمدة 25 يوماً ثم أرح معدتك 10 أيام وكرر الوصفة مرة أخرى.