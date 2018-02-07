موظف يعتدي بالضرب على ابن صاحب العمل ويعنفه بقوة

نايف السالم(صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة أمس الثلاثاء مواطن في الثلاثينيات من عمره، في إحدى بنايات شقق التأجير المفروشة، بعد أن اعتدى بالضرب على ابن مالك العمارة المسافر خارج السعودية، مدعيًا أنه يملك الولاية عليه بموافقة والده.

وقال عم الطفل المواطن “خالد بن علي الغامدي”،: تلقيت اتصالاً من ابن أخي “المجني عليه”، وهو يتيم الأم، وعمره 13 عامًا، يبلغني فيه عن اعتداء “موظف الاستقبال” في بناية الشقق المفروشة الواقعة بحي النزهة بمحافظة جدة عليه، وذلك بالضرب والتعنيف القاسي بسبب أنه طلب منه إحضار ولاعة، متهمًا إياه بأنه يشرب الدخان.

وأضاف أن المجني عليه ابن أخيه من أم “إثيوبية” هي الثانية التي تزوجها شقيقه إبان وجوده في إثيوبيا، وتوفيت؛ فتم إحضاره والعيش مع والده بتلك البناية التي منحه بها غرفة؛ كونه يملكها. مشيرًا إلى أن والد الطفل المجني عليه لا يوجد حاليًا، وهو مسافر خارج السعودية.