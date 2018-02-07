كوريا الشمالية: ترامب يسعى لحرب نووية

بيونغيانغ(صدى):

أكد معهد الدراسات الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لحرب نووية، وأنه يعلن الحرب ضد العالم بتبنيه نهجا جديدا لتجديد الترسانة النووية الأمريكية، موضحًأ أن الولايات المتحدة أعلنت الحرب ضد العالم أجمع.

وأوضح أن الولايات المتحدة تصبح بمرور الوقت أكثر انكشافا في محاولاتها للحفاظ على نطاق هيمنتها على العالم بخرق القانون الدولي بشكل طائش، والتمسك بالاستبداد والتعسف.

وقال المتحدث باسم المعهد، : ” إن النهج الأمريكي الجديد يثبت أننا كنا على صواب تام بتعزيز ردعنا النووي “، في إشارة للتجارب النووية الأخيرة لبلاده في تحد واضح للمجتمع الدولي.

وأوضح أن ذلك زاد من عزم بيونغ يانغ على ” المضي بقوة على الطريق الذي اخترناه “، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ” بصفتها دولة محبة للسلام ودولة نووية مسؤولة ” لن تستخدم الأسلحة النووية إلا إذا تم الاعتداء على سيادتها ومصالحها، على حد قوله.