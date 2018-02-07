دراسة: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

متابعات(صدى):

أظهرت دراسة صينية حديثة، أن شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، إلى 5 أضعاف، وخاصة لدى المدخنين.

وأكد العلماء القائمون على الدراسة، أن شرب الشاى ارتبط مع زيادة خطر سرطان المرىء إلى خمسة أضعاف، خاصة عندما يقترن مع شرب الكحول أو التدخين، موضحين أن هذا الارتباط معقول بيولوجياً حيث إن الحرارة الناجمة عن الشاي الساخن ببطانة المريء تضعف قدرته على العمل كحاجز للسموم الضارة من الكحول والتدخين.

لكنهم أشاروا إلى إنه في حين أن النتائج قد تبدو مقلقة، لم تكن هناك حاجة لوقف المشروب اليومي لأن معظم الناس يشربون الشاي أو القهوة أقل منf 149.