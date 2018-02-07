 كسوة الكعبة تجذب آلاف الزائرين لجناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب

علي العنزي(صدى):

جذبت كسوة الكعبة آلاف الزائرين على جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته التاسعة والأربعين، من أجل مشاهدة حياكة ونسج الكعبة المشرفة.

وأوضح المشرف على جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشارك بفعاليات جناح المملكة أحمد مساعد السويهري، أن الرئاسة العامة حريصة على المشاركة في الفعاليات الدولية لإلقاء إطلالة على تلك المقتنيات والأماكن المقدسة، وخاصة كسوة الكعبة المشرفة التي يقوم بحياكتها مصنع الملك عبد العزيز لصناعة الكسوة المشرفة في مكة المكرمة “أم الجود” بجوار معرض الحرمين الشريفين، ويعمل بالمصنع 220 موظفًا منهم 85 صانعًا يعملون في حياكة الآيات القرآنية.

وأفاد السويهري أن قماش كسوة الكعبة من الحرير الخالص، وتتكون الكسوة من 12 مقطع قنديل أما حزام الكعبة فينقسم قسمين، القسم الأول المتصل ببعضه البعض وهو عبارة عن آيات قرآنية، أما القسم الثاني فهو منفصل ويتكون من 12 قطعة قناديل 4 قطع يا حي يا قيوم، و 4 قطع يا رحمن يا رحيم و 4 قطع الحمد لله رب العالمين، و4 قطع سورة الإخلاص، وفي كل ركن في الكعبة توضع قطعة، وهناك 5 قطع مكتوب عليها الله أكبر فوق الحجر الأسود، لافتًا الانتباه إلى أنه يتم تغيير كسوة الكعبة يوم عرفة فقط مرة واحدة كل عام.

كما زار وفد طلابي من مدرسة المجفف بـ “ديرب نجم” التابع لمحافظة الشرقية المصرية جناح المملكة، وتجولوا داخل الجناح، كما توقفوا أمام مشروع “السلام عليكم” واستمعوا إلى شرحٍ وافٍ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مجسم من خلال المشروع، معربين عن امتنانهم وإعجابهم بالجناح.