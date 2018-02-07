 جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام

علي القحطاني (صدى):

تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست ) في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 32 ) من خلال جناح يقام ضمن معرض وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية .

ويقدم الجناح نبذة عن مرافق ومكونات الجامعة ، وعرض لبعض النماذج الأولية من ابتكار علماء كاوست، والمشاريع الناشئة التي تحتضنها الجامعة.

وسيتمكن زوار جناح كاوست بدءاً من الخميس المقبل وحتى اليوم الأخير للمهرجان ، من القيام في جولة تأخذهم عبر الأفلام والصور والمعلومات وتتنقل بهم بين نماذج مصغرة عن مراكز الأبحاث والمختبرات، والتعرف على أعمال الجامعة في مجالات الأبحاث العلمية المتعددة.

ويتعرف الزوار على ” شاهين 2 ” ، وهو الكمبيوتر الخارق الأول في الشرق الأوسط، الذي تملكه كاوست ويعمل عليه علماء وباحثي الجامعة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والجهات الوطنية لتحليل قواعد البيانات العملاقة ولتطوير الأعمال البحثية عالية التعقيد، وسيتنقل الزوار في جولتهم من أمواج البحر الأحمر إلى نسخة مصغرة عن مختبرات كاوست التي تعرف بـ ” الغرفة النظيفة”، والمُجهَّزة بأحدث المعدات والأدوات لإجراء البحوث التجريبية المتقدمة في مختلف المجالات العلمية.

وأكد الرئيس المكلف لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المهندس نظمي النصر، أن المشاركة تأتي في إطار مسيرة الجامعة لتكون منارة للمعرفة والتعليم التقني والبحثي، وبيئة مميزة تلهم وتستقطب العقول والمواهب السعودية الواعدة التي تسعى إلى معالجة أهم التحديات العلمية والتقنية، مشيرا إلى أن المهرجان فرصة ترفيهية وتثقيفية للوصول إلى أكبر عدد من الزوار من أبناء المملكة وضيوفها، والتواصل معهم وتعريفهم على أعمال وأبحاث وابتكارات علمائنا وباحثينا وأبناءنا الطلبة السعوديين.