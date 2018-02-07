تعليم أمور الأسرة والسكن لنزيلات ” رعاية فتيات مكة “

علي العنزي(صدى):

انطلق أمس الثلاثاء، برنامج ” بيت أمي ” بمؤسسة رعاية الفتيات بمكة ، بهدف تعليم النزيلات أمور الأسرة والسكن من خلال دروس فنون الطهي ، وتزيين الأطباق ،وغيرها بالإضافة إلى تنمية مهارتهن وإعادة تأهيل سلوكياتهن وبذلك تكون عند خروجها ربة منزل ناجحة.

برنامج ” بيت أمي ” يتضمن يومين بالأسبوع ، بعدد 10 متدربات، وتضمن البرنامج في يومه الأول التعريف بفكرته وأهدافه بالإضافة إلى التعريف بمراحل تطور تنفيذ البرنامج وذلك من خلال نسخته الأولى “ستي فتو” ومن ثم نسخته الثانية “احنا نقدر” وأخيراً الثالثة “بيت أمي” وعرض الكثير من دروس النزيلات العملية.