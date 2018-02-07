تعرف على الهيئة ” الوهمية ” التي أنشأها النظام القطري لمراقبة إدارة السعودية للحرمين

طلال الضوي(صدى):

تزامنا مع تجديد دولة قطر دعوتها بتدويل الحرمين الشريفين بمثابة إعلان حرب على المملكة، نكشف الواجهة الكرتونية لما يزعمه النظام القطري من إنشاء ما سمته بـ ” هيئة دولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين “.

هيئة بدون مؤسسين

تلك الهيئة المزعومة التي لا وجود لها على أرض الواقع، ولا يوجد أية تفاصيل حول مؤسسيها و دون ذكر تفاصيل سوى أنها في ماليزيا، بالإضافة إلى أن خبر إنشاؤها لم يتداوله سوى المواقع الاخوانية .

وكانت الجزيرة القطرية قد تداولت خبرا عن إطلاق تلك الهيئة عريضة عالمية تطالب الحكومات الاسلامية بالمشاركة في إدارة المشاعر المقدسة.

مؤتمر دولي باللغة الماليزية فقط

الخبر ذاته على الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة ، بعنوان ” نقل مباشر لمؤتمر الهيئة الدولية والجمعية الاسلامية في جاكرنا يناقش دور الدول الإسلامية في إدارة المشاعر المقدسة بالسعودية ” ، تجد أنه باللغة الماليزية فقط ، فأية مؤتمر دولي يكون بلغه واحدة؟ .

و عند الضغط على كلمة ” المباشر” يظهر موقع يوتيوب ماليزي متواضع مشاهداته 162 مشاهدة بتسجيل رديء جدا.

شخصيات عالمية !

بينما نشر خبرًا بعد هذا المؤتمر بعنوان ” بحضور برلمانيين ووزراء مؤتمر دولي في جاكرتا يناقش دور الدول الإسلامية في إدارة المشاعر المقدسة “، وفي المتن تجد ” وقد استضاف المؤتمر نخبة من العلماء والشخصيات العالمية “، شخصيات عالمية متمثلة في نائب وزير اوقاف ماليزي سابق، و برلماني سابق!!

وبالنظر للقاعة التي ضمت المؤتمر ، تجد قاعة متواضعة بحضور متواضع كلها دلائل على انها هيئة وهمية، إضافة إلى أن كل الازرار الخاصة بمواقع التواصل غير فعالة، مجرد واجهة كرتونية ، لإضفاء الشرعية على حرب عالمية ضد السعودية.