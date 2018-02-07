دراسة: تناول المدخنين للشاي الساخن يصيبهم بمرض خطير
أكدت دراسة أجراها الباحثون في مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية الصينية، أن تناول الشاي وهو ساخن جدًا، يمكن أن يزيد من خطر إصابة المدخنين بسرطان المريء.
وقال الباحثون: ” إن سرطان المريء مرتبط بشكل عام بالتدخين، لكن احتمالية إصابة الشخص بالمرض ستتضاعف مرة واحدة إذا تناول الشاي الساخن جدًا أثناء التدخين ” .
أجريت الدراسة على أكثر من 456 ألف شخص في الصين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا، لفترة امتدت إلى 9 سنوات ونصف.
وطلب فيها الباحثون من المشاركين الذين شربوا الشاي أسبوعيًا وصف درجة الحرارة بالـ ” دافئة ” أو الـ ” ساخنة ” بالإضافة إلي عاداتهم مع التدخين، وخلال فترة الدراسة أصيب حوالي 1700 شخص بسرطان المريء.
وقال لجون لف، أستاذ علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة بكين، وقائد فريق البحث: ” إن تناول الشاي الساخن ساهم في الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يدخنون بشكل مفرط ” ، مضيفًا، تناول الشاي الساخن جدًا، لم يكن بحد ذاته مؤشرًا على سرطان المريء، لكن الخطر ظهر فقط لدى من يدخنون السجائر.
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 8 دقائق
ههههههههههههههه
الله يحمانا ويكفينا الشر
والله انه يدخن ويشرب شاهي بعز الظهر وتحت وايت
ولله الحمد وينسى الهموم كلها