دراسة: تناول المدخنين للشاي الساخن يصيبهم بمرض خطير

بكين(صدى):

أكدت دراسة أجراها الباحثون في مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية الصينية، أن تناول الشاي وهو ساخن جدًا، يمكن أن يزيد من خطر إصابة المدخنين بسرطان المريء.

وقال الباحثون: ” إن سرطان المريء مرتبط بشكل عام بالتدخين، لكن احتمالية إصابة الشخص بالمرض ستتضاعف مرة واحدة إذا تناول الشاي الساخن جدًا أثناء التدخين ” .

أجريت الدراسة على أكثر من 456 ألف شخص في الصين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا، لفترة امتدت إلى 9 سنوات ونصف.

وطلب فيها الباحثون من المشاركين الذين شربوا الشاي أسبوعيًا وصف درجة الحرارة بالـ ” دافئة ” أو الـ ” ساخنة ” بالإضافة إلي عاداتهم مع التدخين، وخلال فترة الدراسة أصيب حوالي 1700 شخص بسرطان المريء.

وقال لجون لف، أستاذ علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة بكين، وقائد فريق البحث: ” إن تناول الشاي الساخن ساهم في الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يدخنون بشكل مفرط ” ، مضيفًا، تناول الشاي الساخن جدًا، لم يكن بحد ذاته مؤشرًا على سرطان المريء، لكن الخطر ظهر فقط لدى من يدخنون السجائر.