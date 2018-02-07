نتائج تحقيقات هيئة الرقابة تثبت براءة موظف اتحاد الكرة

طلال الغامدي(صدى):

كشف اتحاد كرة القدم عن نتائج تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق ، والتي أثبتت براءة موظف اتحاد كرة القدم وعضو لجنة التحكيم سابقًا محمد سعد بخيت من تهمة المخالفات المالية .

وأصدر اتحاد كرة القدم بيانًا مساء أمس الثلاثاء ، جاء فيه ” استنادًا إلى قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم في 23 محرم 1439 هـ الموافق 13 أكتوبر 2017، والقاضي بكف يد الموظف في الاتحاد وعضو لجنة الحكام الرئيسية محمد سعد بخيت البقمي، عن العمل، وإعفائه من منصبه جراء المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليه، والرفع بملفه لمعالي رئيس الهيئة العامة لعرضه على الجهات الرسمية ذات العلاقة ” .

وأضاف الاتحاد خلال البيان ” ورد للاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة ، والمتضمن نتائج تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق في القضية المذكورة ، والتي تُشير إلى براءته من المخالفات المالية في القضية المذكورة ، والتي تُشير إلى براءته من المخالفات المالية المنسوبة إليه ” .

وتابع البيان ” أحال الاتحاد السعودي ما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات الإدارية المتعلقة بالنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد للنظر فيها، وفقًا للأنظمة واللوائح الخاصة بالاتحاد، وسيتم الإعلان عن القرار فور صدوره ” .