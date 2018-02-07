الهلال يعلن تشكيله النهائي لدوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

انتهى مدرب الهلال رامون دياز من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين في بطولة الدوري الآسيوي ، مساء أمس الثلاثاء .

وباستبعاد اللاعبين عمر خربين وريفاس وإدواردو من البطولة ، يشارك من المهاجمين أشرف بن شرقي وياسر القحطاني وسيروتي ومختار فلاتة ، بالإضافة إلى مجاهد المنيع .

وينضم إلى حراس المرمى المشاركين في البطولة مع الهلال ، كل من عبدالله المعيوف ومحمد الواكد وعلي الحبسي ومروان الحيدري ، ليشارك من المدافعين أسامة هوساوي ومحمد جحفلي وعبدالله الحافظ ومحمد البريك وعلي البليهي وياسر الشهراني وعبدالله الزوري وفيصل درويش .

ومن لاعبي خط الوسط ، يشارك سلمان الفرج وعبدالله عطيف ، ومحمد كنو ونيكولاس ميليسي وعبدالملك الخيبري ، وماجد النجراني ومهند فلاتة بالإضافة إلى ناصر الدوسري ومحمد الشلهوب ونواف العابد .