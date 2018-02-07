دراسة تنصح بعدم تناول اللحوم الحمراء لفترة طويلة لهذه الأسباب

واشنطن(صدى):

أكد متخصصون في مجال التغذية في أمريكا، أن التوقف عن تناول اللحوم الحمراء لفترة طويلة تمنح الإنسان شعورا أكبر بالصحة و النشاط، حيث تحتوى على سعرات حرارية عالية، لذلك فإن التوقف عن تناولها يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن.

ومن الممكن استبدال اللحوم الحمراء بأي بروتين آخر يكون أخف في السعرات الحرارية وأسهل في الهضم، فالأسماك والدجاج والبقوليات هي بدائل جيدة ومنخفضة السعرات الحرارية.

وأشار المختصون، إلى أن تناول اللحوم الحمراء بجانب الطحين الأبيض، والقهوة، والمشروبات الغازية ينتج عن ذلك نسبة عالية من الأحماض في الجسم ،بالإضافة إلي إنها تسبب اضطرابات النوم و ضعف المناعة.

كما أكد المختصون، أنه يصعب على الجسم هضم اللحوم الحمراء، ويصاب الكثيرون بالإمساك والانتفاخ وآلام البطن عقب تناول اللحوم نتيجة لإصابتهم بعسر الهضم، لذا فإن التوقف عن تناول اللحوم الحمراء والإكثار من الألياف والخضروات والفاكهة.

وأوضح المختصون، أن الامتناع عن اللحوم الحمراء أيضا يؤدي إلى تحسن في حالة البشرة ونقاء الوجه، حيث أن الإمساك الذي ينتج عن الهضم البطيء للحلم الأحمر، يمكن أن يسبب مشاكل في البشرة، فيبدأ الجلد في الجفاف وظهور البثور. لذا فالتركيز على الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات تحسن من صحة البشرة.

واردف المختصون، أن التوقف عن تناول اللحوم يمكن أن يحمي من الإصابة بسرطان القولون أو الأمعاء خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض .

ففي عام 2015، صنفت منظمة الصحة العالمية اللحوم الحمراء كمادة مسرطنة محتملة، مما يعني أنها قد تسبب السرطان حيث ارتبطت الأطعمة المشبعة بالدهون بزيادة الالتهاب داخل الجسم، وارتبط الالتهاب المزمن بتطور أنواع معينة من السرطان.