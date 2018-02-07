3 خطوات لتجنب بحة الصوت في الشتاء

نورة الشهري (صدى):

تعتبر بحة الصوت من الأعراض الشائعة خلال فصل الشتاء، بسبب اختلاف درجات الحرارة الناجم عن الهواء البارد في الخارج وهواء المدفأة الجاف في الداخل، مما يتسبب في جفاف الغشاء المخاطي للفم والحلق.

ويمكن مواجهة ذلك باستخدام مرطبات الهواء، كتعليق مناشف رطبة أو وضع أوعية بها ماء في الغرفة. كما ينبغي ترطيب الغشاء المخاطي للفم من خلال شرب السوائل بكثرة بمعدل لا يقل عن لترين إلى ثلاثة لترات.

ويجب التنفس من الأنف وليس من الفم أثناء التواجد بالخارج، كي يتم فلترة الهواء وتنظيفه وتدفئته أيضاً، بالإضافة إلى ارتداء شال حول العنق لضمان سريان الدم بشكل جيد في منطقة الحلق وتجنب الشد. ومن المهم أيضاً ” إحماء ” عضلات الحنجرة والأحبال الصوتية من خلال ” الدندنة ” مع أغنية في المذياع.