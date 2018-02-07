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عضو الشورى يوضح حقيقة تأييد الفصل التعسفي في قانون العمل

عضو الشورى يوضح حقيقة تأييد الفصل التعسفي في قانون العمل
علي القحطاني (صدى):

نفى عضو مجلس الشورى الدكتور خليفة الدوسري ، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تأييد بعض أعضاء المجلس لمادة 77 من نظام العمل والتي تقوم على الفصل التعسفي للموظف المهمل والمقصر في عمله .

وأشار ” الدوسري ” في مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” اليوم الثلاثاء ، إلى أن المجلس يسعى دائمًا لمصلحة المواطن وليس ضده ، قائلًا ” المشكلة ليست في المادة وأنا كل ما قمت به تقدمت باقتراح تعديلها ” ، موضحًا غن مقترحه يقوم على بدلًا من صرف راتب كامل كل عام أو نصف راتب في العام ، فاقترحت أن تصرف الرواتب للموظفين المتعطلين كل 6 شهور لتحقيق الأمان لأسرهم ، ثم يتم منحهم بعد انتهاء مدة الـ6 شهور نصف راتب .

 


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