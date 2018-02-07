انطلاق فعاليات المشروع الوطني لحماية البيئة في الدلم

عادل الحربي(صدى):

يدشن محافظ الدلم ثامر بن عبدالله الشتوي اليوم الأربعاء، المشروع الوطني لحماية البيئة، الذي تنظمه إدارة تعليم الخرج وانطلاق الفعاليات المصاحبة، وذلك في موقع المخيم البيئي شرق منتزه الضاحي بالدلم.

وأوضح مدير عام تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار، أمس الثلاثاء، أن المشروع ‏يهدف إلى تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع، وغرس الشعور بالمسئولية في نفوس الطلاب تجاه ممتلكات الوطن، وتنمية العمل البيئي من خلال الممارسة العملية وتفعيل الأنشطة والبرامج الكشفية في مجال البيئة وحمايتها.

وأبان الدكتور العبدالجبار بأنه تم تجهيز عدد من المخيمات والأركان التي ستعرض جملة من الفعاليات المتنوعة التثقيفية، والترفيهية وبرامج تاريخية وتراثية ، إلى جانب معارض تهتم بالبيئة و ترفع وعي المجتمع حول التعامل والحلول المثلى للتعايش مع البيئة والمحافظة عليها.