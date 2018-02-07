” العامة للإعلام ” تعلن اللائحة التنفيذية لاستيراد وتوزيع وبيع عبر وسائط منقولة

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن اللائحة التنفيذية لاستيراد وتوزيع وبيع وتأجير محتوى إعلامي مرئي ومسموع عبر وسائط منقولة من أشرطة وأقراص وإسطوانات ووسائل تخزين إلكترونية وغيرها.

ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القران الكريم – البرامج الصوتية-الموسيقي-الأغاني- الأفلام-برامج الفيديو-الألعاب الإلكترونية.

ونشرت الهيئة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، انفوجراف يوضح طريقة ترخيص استيراد وبيع وتوزيع وتأجير المحتوى الإعلامي عبر وسائل التخزين المختلفة.