تكليف صادم من تعليم شقراء لقائدات المدارس بتقارير سرية عن المشرفات
كلفت إدارة الإشراف التربوي النسوي في تعليم شقراء اليوم الثلاثاء ، قائدات المدارس بمتابعة زيارات المشرفات الميدانية للمدارس ، ورصد ذلك وتدوينه في تقارير سرية يتم رفعها لإدارة الإشراف .
ووصفت قائدات المدارس والمشرفات هذا الأمر بالمخالف للنظام ، حيث أثار صدمتهن لكونه يوحي بانعدام الثقة في فريق العمل ، وهو الأمر الذي يقلب موازين التقييم في المنظومة التربوية ، فضلًا عن كونه غير مبني على أي مستندات .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8032 ] نشر منذ 41 دقيقة
يا عادل ـــ تأكـــد مــن ألخَبــــر زيـــن ــ يمكــــن إتغيـــــــروه بعــــدين .؟؟؟.