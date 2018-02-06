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تكليف صادم من تعليم شقراء لقائدات المدارس بتقارير سرية عن المشرفات

تكليف صادم من تعليم شقراء لقائدات المدارس بتقارير سرية عن المشرفات
عادل الحربي(صدى):

كلفت إدارة الإشراف التربوي النسوي في تعليم شقراء اليوم الثلاثاء ، قائدات المدارس بمتابعة زيارات المشرفات الميدانية للمدارس ، ورصد ذلك وتدوينه في تقارير سرية يتم رفعها لإدارة الإشراف .

ووصفت قائدات المدارس والمشرفات هذا الأمر بالمخالف للنظام ، حيث أثار صدمتهن لكونه يوحي بانعدام الثقة في فريق العمل ، وهو الأمر الذي يقلب موازين التقييم في المنظومة التربوية ، فضلًا عن كونه غير مبني على أي مستندات .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8032 ] نشر منذ 41 دقيقة

يا عادل ـــ تأكـــد مــن ألخَبــــر زيـــن ــ يمكــــن إتغيـــــــروه بعــــدين .؟؟؟.

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