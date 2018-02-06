العراق يحذر من رفض الأردن تسليم رغد صدام حسين

بغداد(صدى):

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية، رزاق الحيدري، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتفاقات موقعة من كل الدول فيما يخص الشرطة الدولية ” الانتربول ” لابد من تنفيذها، موضحا ان رفض الأردن تسليم رغد صدام حسين الى السلطات العراقية سيضر العلاقة بين البلدين.

وقال الحيدري في حديث نقلته وسائل إعلام عراقية، انه “اذا كان هنالك حكم قضائي صادر من المحاكم العراقية المعتمدة وبجرم موثق ومثبت على رغد صدام حسين، فانه لابد على الانتربول ان يقوم بمهمة طلب تسليم رغد من السلطات الاردنية الى العراقية ” .

وأضاف انه ” يوجد هناك اتفاقات موقعة من كل الدول بالنسبة للشرطة الدولية الانتربول ولابد ان تنفذ ” ، لافتا الى ان ” العراق والاردن على علاقات اقتصادية وسياسية عميقة وذات فائدة للاردن ” .

وكانت السلطات العراقية، قد أعلنت أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث، الذي كان يرأسه الرئيس الراحل صدام حسين.

واشتملت القائمة على اسم ابنة صدام حسين، رغد، التي تعيش حاليا في الأردن، و28 من كوادر تنظيم داعش، و12 من قادة تنظيم القاعدة، و20 من قادة حزب البعث المنحل، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته.