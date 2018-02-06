” التمياط “: برنامج ” التعليم المستمر ” يهدف إلى الاستفادة من المدربين الأجانب

نواف السالم(صدى):

أكد نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية نواف التمياط، أن برنامج ” التعليم المستمر ” الذي تقيمه اللجنة الفنية يهدف للاستفادة من الكوادر الفنية المتواجدة في المملكة ومن الخبرات الكبيرة التي يمتلكونها، مشيرًا إلى أن المدربين الوطنيين أثروا اللقاء بالأسئلة والنقاشات.

جاء ذلك عقِب المحاضرة التي قدمها المدرب الأرجنتيني رامون دياز اليوم الثلاثاء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، ضمن برنامج “التعليم المستمر” الذي اعتمدته اللجنة في إطار إثراء وتطوير المدربين الوطنيين، وشهدت حضور 40 مدربًا وطنيًّا.

وتابع نواف التمياط: “سعيدين بأن تكون باكورة برنامج “التعليم المستمر” مع مدرب ذي قيمة فنية عالية وسبق له تدريب عدد من المنتخبات والأندية الكبيرة، ونقل لنا المعرفة ونشكره على تجاوبه وحضوره، وسيكون الدور في المرحلة المقبلة من البرنامج للمدربين: دانيال كارينيو، وخوسيه سييرا، وبعد ذلك ستتم استضافة الكوادر الفنية من خارج المملكة سواءً من الذين سبق لهم العمل في كرة القدم السعودية، أو من الأسماء العالمية في مجال التدريب”.

وحول دعم المحاضرين السعوديين في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم قال التمياط: “نركز بشكل كبير على وجود محاضرين سعوديين، والاتحاد السعودي لكرة القدم رفع للاتحاد الآسيوي أسماء عدد من المحاضرين، وكذلك أنا مسؤول بشكل مباشر على برنامج جامعة البرتغال لكرة القدم، ومن ضمن مراحل هذا البرنامج “برنامج مورينهو التدريبي” والذي يتضمن خمسة مقاعد، وبالتأكيد سنضع فيها أكبر عدد ممكن من المحاضرين لضمان نقل المعرفة للمدربين السعوديين”.

من ناحيته عبّر المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن سعادته البالغة بتقديمه للمحاضرة، موجهًا شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم على إتاحة الفرصة، مشيرًا إلى أن نقل الخبرات من أي مدرب هو ما يحتاجه أي شخص يرغب بالعمل في المجال الفني.