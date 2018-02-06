” العمل ” تعلن مد سداد فاتورة المقابل المالي

عادل الحربي (صدى):

أعلنت زارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى ستة أشهر، مع إمكانية التقسيط على ثلاث دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على ” تويتر ” ، أنه تم احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليا في المنشأة، ابتداءً من مطلع يناير الماضي، مؤكدة أن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

وتابعت الفاتورة المجمعة، عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل مطلع يناير الماضي، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أونقل خدمات قبل ذات التاريخ.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن الاطلاع على دليل المقابل المالي الذي يوضح آلية احتساب الفاتورة المجمعة عبر الرابط التالي اضغط هنـــــا.