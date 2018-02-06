” العمري ” : سنعيد إصدار التأشيرات السياحية بعد تجهيز البنية التحتية

علي القحطاني (صدى):

أكد مدير عام فرع هيئة السياحة بمكة المكرمة ، إن الهيئة لا تستطيع البدء في إصدار التأشيرات السياحية ، حتى يتم تجهيز البنية التحتية للسياحة مثل الفنادق ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية .

وأشار ” العمري ” خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” اليوم الثلاثاء ، إلى أن التأشيرات السياحية بدأ إصدارها عام 2005 ثم توقفت لعمل تنظيمات أخرى كانت ناقصة ، وبدأت هيئة السياحة في العمل عليها منذ 8 سنوات .

وأضاف مدير عام فرع الهيئة بمكة ، أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية لتحسين مستوى البنية التحتية ، قائلًا ” شركات الطيران الداخلية أصبحت تنقل بشكل مكثف بالإضافة إلى توفير الأنظمة التي تسهل هذه الخدمة مثل نظام التأشيرات الإلكترونية من صنع شباب المملكة ” .