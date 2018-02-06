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تفاصيل جديدة تكشف المتسببين في حادث الطفلة ألماس المتوفية بالحافلة

تفاصيل جديدة تكشف المتسببين في حادث الطفلة ألماس المتوفية بالحافلة
نايف السالم(صدى):

كشف الأستاذ خليل الحربي والد الطالبة المتوفية ” الماس ” ، إن سائق الحافلة الذي تسبب في وقوع الحادث الذي أسفر الطالبة وإصابة اثنين من زميلاتها ، في الستينيات من عمره ويتعاطى حبوبًا نفسية وفقًا لما كشفته تحقيقات وتقارير المرور .

وأشار ” الحربي ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الثلاثاء ، إلى أنه فور وصوله إلى موقع الحادث ، لم يجد ابنته وسط بقية الفتيات ، ليتوجه إلى المستشفى القريبة من الحي ليفاجأ بعدم وجودها ، ثم عثر عليها في النهاية داخل الحافلة .

وأعرب والد الطفلة المتوفية ، عن دهشته من عدم رؤية السائق للماسورة البارزة من المظلة ، قائلًا ” كيف لم يرى الماسورة ونحن في الترم الثاني من الدراسة ! ” .

وفي سياق متصل ، أوضح الأستاذ عيضة الصبحي والد إحدى الطالبات المصابات بالحادث ، تفاصيل ما حدث وفقًا لرواية الأطفال ، قائلًا ” هذه الحادثة في هذا السن صعبة لايمكن تحملها ” .

وأضاف ” الصبحي ” ، أن عدم انتباه السائق وسوء تقديره للبعد يمكن أن يكون سببًا في اصطدامه بالمظلة التي دخلت بالقرب من منتصف الباص لتحطم الزجاج كاملًا لآخره ، فصرخت الفتيات عليه حتى توقف ثم استكمل سيره في الطريق .

ونوه والد الطفلة المصابة ، إلى أن المظلة كانت موجودة منذ فترة طويلة واشتكى السكان بالحي منها ، حيث تعرض الكثير من المارة إلى احلوادث واصطدموا بسياراتهم فيها ، لافتًا إلى أن السائق متهور بدرجة كبيرة وفقًا لشكوى الطالبات منه ، قائلًا ” البنات كل يوم تصيح على السائق تقوله على مهلك وانا قولتله مرة وهو مايسمعهم ” .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الرسمي لتعليم المدينة المنورة عمر البرناوي ، إن الحادث لم يقع في منطقة سرعة لذلك لا يجب اتهام السائق بالتهور في القيادة ، لافتًا إلى أن السائق رجل كبير في السن ويشهد له بالحسنى دائمًا وبإتقانه لعمله ، قائلًا ” لعل الحديدة التي برزت من المظلة لم تكن موجودة في السابق ” .

وألقى ” البرناوي ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، الخطأ الأكبر على عاتق صاحب المظلة لذي تسبب في وقوع الحادث واصطدام الحافلة بها ، مشددًا على أن جميع المتسببين في الحادث سينالون أشد الجزاء .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42351 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, يابرناوي .. ليش ماتقول الخطا على البنت الضحيه المتوفيه , واختصر كلامك ,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, الله يشفع باالطفله ويجبر كسر قلوب والديها ويعوضهم عنها خيراً ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ 2 ساعتين

٦٠ سنه وحبوب نفسيه وسائق باص به ارواح 💔

الله المستعان ❤️

[ عدد التعليقات: 626 ] نشر منذ 1 دقيقة

عندنا ستين مره والا في الدول الثانيه خاصه الغرب لسا في مرحله الشباب الحادث قدر ومكتوب الله يصبر اهلها وشفيغه لهم ان شاء الله وبشفي المصابين

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