بالفيديو.. غضب شقيق أحد الشهداء من رقص شاب في حفل تكريم ذويه
أعرب شقيق أحد الشهداء، سامي الحارثي، عن غضبة في قيام أحد الشاب بالرقص على المسرح أثناء تكريم الشهداء، وأضاف أن هذا الشاب ما يدري كم الألم الذي يشعر وأخوته.
وقال الحارثي خلال مداخلة مع برنامج ” ياهلا “، إن ما حدث عبر الحفل ليس تكريمًا لشهداء الواجب، وإنما أقيم الحفل من أجل الرقص والدعاية من أجل المشاهير، مشيرًا إلى أنه لم يجد من ضمن تنظيم الحفل صورة أو اسم لأحد الشهداء.
وطالب شقيق أحد الشهداء، ” أطالب الجهات المعنية بمعاقبة مقيمي الحفل فهذا لا يليق أن يحدث من تراقص وعدم الاهتمام بذويهم ووضعهم خلف المسرح والرقص الذي لا يتناسب مع ما قدمه شهداء الواجب ” .
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أ.سامي الحارثي ..شقيق أحد الشهداء تعليقا على رقص شاب على المسرح أثناء تكريم الشهداء#سامي_الحارثي_يمثلني #الطايف_ترقص_على_شهداء_الواجب#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/43gjRyyrnH
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٦ فبراير، ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26538 ] نشر منذ 33 دقيقة
بصراحة
الحركة هذي مالها داعي
لاأحترم حزن الأهالي ولا الشهداء
ومن لايحترم الناس ويقدرهم
لايستحق الأحترام
ولو كنت موجود
كان رميته من فوق المسرح😡
روميو[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 20 دقيقة
ماشفت انا الفيدو ولا راح اشوفه
ولاكن فعلا شي موسف جدا جدا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24283 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله المستعان