بالفيديو.. غضب شقيق أحد الشهداء من رقص شاب في حفل تكريم ذويه

نايف السالم(صدى):

أعرب شقيق أحد الشهداء، سامي الحارثي، عن غضبة في قيام أحد الشاب بالرقص على المسرح أثناء تكريم الشهداء، وأضاف أن هذا الشاب ما يدري كم الألم الذي يشعر وأخوته.

وقال الحارثي خلال مداخلة مع برنامج ” ياهلا “، إن ما حدث عبر الحفل ليس تكريمًا لشهداء الواجب، وإنما أقيم الحفل من أجل الرقص والدعاية من أجل المشاهير، مشيرًا إلى أنه لم يجد من ضمن تنظيم الحفل صورة أو اسم لأحد الشهداء.

وطالب شقيق أحد الشهداء، ” أطالب الجهات المعنية بمعاقبة مقيمي الحفل فهذا لا يليق أن يحدث من تراقص وعدم الاهتمام بذويهم ووضعهم خلف المسرح والرقص الذي لا يتناسب مع ما قدمه شهداء الواجب ” .

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