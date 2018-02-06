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تقارير الصليب الأحمر تكشف معاناة آلاف اليمنيين من الفشل الكلوي

تقارير الصليب الأحمر تكشف معاناة آلاف اليمنيين من الفشل الكلوي
فهمي محمد(صدى):

كشفت تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء ، عن معاناة آلاف اليمنيين من الفشل الكلوي ، الذي يؤدي إلى خطر الموت في حال افتقرت مراكز تنقية الدم الغارقة في الحروب إلى التأهيل .

وامتدت آثار النزاع اليمني السلبية إلى القطاع الصحي في البلاد التي تفشى وباء الكوليرا بها ، حيث أصدرت لجنة الصليب الأحمر بيانًا يفيد بأن ربع المرضى يقومون بعمليات تصفية الدم يلقون حتفهم سنويًا منذ بدء النزاع عام 2015 .

وأغلقت الحروب أربعة مراكز من أصل 32 مركزًا لتصفية الدم في اليمن كانت تعمل قبل الحرب المدمرة ، لتعاني المراكز الباقية من مشاكل التأمين في خدماتها مع وجود آلات معطلة جزئيًا ونقص التجهيزات وعدم دفع مستحقات العاملين بها .

 


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