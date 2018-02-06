معلمات تعليم الكبيرات ببيشة يطالبن التعليم بصرف رواتبهن المتأخرة

أبها(صدى):

طالب معلمات محو الأمية-تعليم الكبيرات- بتعليم بيشة، بالنظر في وضعهن، وصرف رواتبهن المتأخرة منذ خمسة أشهر، أسوة بعددٍ من الإدارات التعليمية.

وأشار عددًا من المعلمات، إلى أنه منذ بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن لم يتسلمن حقوقهن؛ حيث مضى الآن قرابة خمسة أشهر منذ عملهن في تعليم الكبيرات، مؤكدين أنهم في حاجة لماسة لرواتبهن بعدما توجهن للعمل بالفترة المسائي.

وفي المقابل: ذكر المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أن رواتب المعلمات في تعليم الكبيرات في كل إدارات التعليم، وليست بيشة فقط، حولت لشركة تطوير التعليم والتأخير وموعد الصرف كل ذلك من شأن الشركة وهي المعنية بذلك.

وأضاف ” السبيعي ” ، أن تعليم بيشة قام برفع مسيرات الرواتب منذ وقت مبكر وكل شهر في حينه.