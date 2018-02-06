محكمة الاستئناف بالرياض تؤيد قرار براءة رجل أعمال

عادل الحربي(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة 22 بالرياض، الحكم الصادر عن المحكمة العامة بالرياض ضد رجل أعمال ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

وكان رئيس المحكمة الاستئنافية أصدر قراره بتأييد الحكم الصادر عن محكمة العامة بالرياض، فيما طلب رجل الأعمال ردَّ الاعتبار من التهم الكيدية التي وجهت ضده سابقًا.

وكان مجموعة من رجال الأعمال، تقدموا بشكوى بحق رجل الأعمال، يتهمونه بمطالبات مالية لعدم سداد قيمة شيكات اتضح للمحكمة أنها مزورة وأن الدعوى كيدية وابتزاز مالي.