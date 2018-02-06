إهمال ممارسة رفع الأثقال سبب سمنة زعيم كوريا الشمالية
أرجع مايكل مادين، مدير الموقع الالكتروني المختص بشؤون قيادة كوريا الشمالية ، سب السمنة المفرطة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج اون، إلى أنه كان يمارس رياضة رفع الأثقال، والآن يعشق الجبنة والأطعمة الأخرى المسببة للسمنة.
وقال ” مادين ” ، ” إذا نظرت إلى صور كيم عام 2009 فإنك سترى رجلًا قويًا ضخمًا مفتول العضلات ، مضيفًا أن الأشخاص الذين يتوقفون عن رفع الأثقال، بالطبع تترهل أجسامهم ويصابون بالسمنة ” .
وكان العلماء في كوريا الشمالية أعلنوا أنهم اخترعوا دواء للسمنة، لكن يبدو أن كيم لم يستعمل هذا الدواء، أو أنه لم ينجح في علاج السمنة.
abdul[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 2 ساعتين
أأكل قليل، تحرك كثير… مافيه خلطة سحرية اخري او حبوب آمنة للتخسيس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26538 ] نشر منذ 24 دقيقة
صاير زي البطه
تخاف تقابله
تسلم علية وتلمس زر بطنه باالغلط
وينفجر🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24283 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههه