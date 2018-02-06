  • الثلاثاء 6

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. إهمال ممارسة رفع الأثقال سبب سمنة زعيم كوريا الشمالية

إهمال ممارسة رفع الأثقال سبب سمنة زعيم كوريا الشمالية

إهمال ممارسة رفع الأثقال سبب سمنة زعيم كوريا الشمالية
بيونج يانج(صدى):

أرجع مايكل مادين، مدير الموقع الالكتروني المختص بشؤون قيادة كوريا الشمالية ، سب السمنة المفرطة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج اون، إلى أنه كان يمارس رياضة رفع الأثقال، والآن يعشق الجبنة والأطعمة الأخرى المسببة للسمنة.

وقال ” مادين ” ، ” إذا نظرت إلى صور كيم عام 2009 فإنك سترى رجلًا قويًا ضخمًا مفتول العضلات ، مضيفًا أن الأشخاص الذين يتوقفون عن رفع الأثقال، بالطبع تترهل أجسامهم ويصابون بالسمنة ” .

وكان العلماء في كوريا الشمالية أعلنوا أنهم اخترعوا دواء للسمنة، لكن يبدو أن كيم لم يستعمل هذا الدواء، أو أنه لم ينجح في علاج السمنة.

 


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 2 ساعتين

أأكل قليل، تحرك كثير… مافيه خلطة سحرية اخري او حبوب آمنة للتخسيس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *