القبض على قائد شاحنة خالف النظام المروري في عسير

أبها(صدى):

ألقت إدارة مرور منطقة عسير، القبض على قائد شاحنة، خلال قيامه بسحب مقطورة بالخلف بطريقة خاطئة وغير نظامية.

وقالت الإدارة، إنه إشارة إلى المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقائد شاحنة كانت تقوم بسحب مقطورة بالخلف بطريقة خاطئة وغير نظامية، والتي كانت تتسبب في إلحاق الضرر بمستخدمي الطريق، وبالبحث والتحري تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

وأوضحت الإدارة، أنها لن تتواني في تطبيق النظام بكل حزم ضد من يخالف قواعد السير بالطريق.