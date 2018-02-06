حقوق نقل الدوري ترتفع إلى 6.6 مليار ريال بفوز الاتصالات السعودية
ارتفع سعر نقل منافسات دوري المحترفين بالمملكة من 25 ألف ريال للمباراة الواحدة في منتصف التسعينات إلى 660 مليون ريال بعد توقيع العقد الجديد مع شركة الاتصالات السعودية ، خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين .
وبدأ الاحتكار في الدخول إلى سوق المنافسات السعودية منذ منتصف العقد الماضي بعدما فازت شبكة قنوات ” أوربت ” بحقوق النقل عام 2003 مقابل 9.9 مليون ريال لمدة 3 أعوام ، حيث لم يكن محتكرًا في فترة التسعينات الميلادية ، فكان ينقل على القناتين الأولى والثانية من خلال توزيعها بين الأندية من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب .
وفازت شبكة راديو وتلفزيون العرب ART بحقوق النقل التلفزيوني للبطولات ، بعد نهاية العقد مقابل 90 مليون ريال سنويًا ، واستمرت في نقل المباريات حتى عام 2012 مقابل 150 مليون ريال سنويًا ، مع السماح لقنوات أخرى بنقل بعض المباريات كأبو ظبي والقنوات الرياضية بالمملكة خلال الموسم .
وفي يوليو 2014 ميلاديًا ، حصلت مجموعة قنوات ” إم بي سي برو سبورت ” على حقوق نقل الدوري لمدة 10 مواسم مقابل 410 ملايين ريال سنويًا ، لتفوز الاتصالات السعودية في النهاية بهذه الحقوق لمدة 10 مواسم مقابل 6.6 مليار ريال .
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