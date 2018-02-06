حقوق نقل الدوري ترتفع إلى 6.6 مليار ريال بفوز الاتصالات السعودية

نواف السالم(صدى):

ارتفع سعر نقل منافسات دوري المحترفين بالمملكة من 25 ألف ريال للمباراة الواحدة في منتصف التسعينات إلى 660 مليون ريال بعد توقيع العقد الجديد مع شركة الاتصالات السعودية ، خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين .

وبدأ الاحتكار في الدخول إلى سوق المنافسات السعودية منذ منتصف العقد الماضي بعدما فازت شبكة قنوات ” أوربت ” بحقوق النقل عام 2003 مقابل 9.9 مليون ريال لمدة 3 أعوام ، حيث لم يكن محتكرًا في فترة التسعينات الميلادية ، فكان ينقل على القناتين الأولى والثانية من خلال توزيعها بين الأندية من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب .

وفازت شبكة راديو وتلفزيون العرب ART بحقوق النقل التلفزيوني للبطولات ، بعد نهاية العقد مقابل 90 مليون ريال سنويًا ، واستمرت في نقل المباريات حتى عام 2012 مقابل 150 مليون ريال سنويًا ، مع السماح لقنوات أخرى بنقل بعض المباريات كأبو ظبي والقنوات الرياضية بالمملكة خلال الموسم .

وفي يوليو 2014 ميلاديًا ، حصلت مجموعة قنوات ” إم بي سي برو سبورت ” على حقوق نقل الدوري لمدة 10 مواسم مقابل 410 ملايين ريال سنويًا ، لتفوز الاتصالات السعودية في النهاية بهذه الحقوق لمدة 10 مواسم مقابل 6.6 مليار ريال .