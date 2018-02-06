أمن عفيف: القبض على 4 مسافرين بتهمة ” القيادة تحت تأثير المسكر “

علي القحطاني (صدى):

أوقفت الدوريات الأمنية بمحافظة عفيف، اليوم الثلاثاء، شابًّا مسافرًا، ويرافقه ثلاثة آخرون، بتهمة القيادة في حالة غير طبيعية، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وأُحيلوا لجهات الاختصاص لمعاقبتهم وفق النظام.

ورصدت إحدى الفرق الأمنية مركبة عائلية حديثة، فيها أربعة أشخاص، يظهر عليهم تصرفات غير طبيعية، وبعد متابعتهم واستيقافهم والتحدث معهم تبيَّن أنهم مسافرون. كما لاحظت الفرقة رائحة كريهة تنبعث منهم، تشبه رائحة الخمر.

وبتفتيش المركبة عُثر تحت المراتب الخلفية على ثماني علب ماء صحة، بها مادة يشتبه بأنها خمر عرق.