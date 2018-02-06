” إنستجرام ” يتسبب في طلب كويتية الطلاق من زوجها

خالد الظفيري(صدى):

قدمت كويتية، دعوى للطلاق من زوجها؛ بسبب تسجيله إعجابَه بصور فتيات بموقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” .

وقالت الزوجة في دعواها إنها لا تستطيع العيش مع رجل يبدي إعجابه بصور غيرها من النساء، مضيفةً أنها لا تدري ما يمكن أن يفعله بعد ذلك.

وقال المحامي عدنان أبل: ” عندما تأتي فتاة وتطلب رفع دعوى طلاق، فأول ما يدور في بالك أسباب كثيرة جعلتها تطلب الطلاق. ولكن إحداهن كان ردها: زوجي يحط (لايكات) حق بنات بالإنستجرام ” .

وأضاف: ” أردت إصلاح الوضع وقلت لها: بالتأكيد هناك سبب آخر، وحاولت تهدئتها، لكنها ردت: اليوم لايكات وباكر الله أعلم شو يصير ” .