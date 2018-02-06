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” إنستجرام ” يتسبب في طلب كويتية الطلاق من زوجها

” إنستجرام ” يتسبب في طلب كويتية الطلاق من زوجها
خالد الظفيري(صدى):

قدمت كويتية، دعوى للطلاق من زوجها؛ بسبب تسجيله إعجابَه بصور فتيات بموقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” .

وقالت الزوجة في دعواها إنها لا تستطيع العيش مع رجل يبدي إعجابه بصور غيرها من النساء، مضيفةً أنها لا تدري ما يمكن أن يفعله بعد ذلك.

وقال المحامي عدنان أبل: ” عندما تأتي فتاة وتطلب رفع دعوى طلاق، فأول ما يدور في بالك أسباب كثيرة جعلتها تطلب الطلاق. ولكن إحداهن كان ردها: زوجي يحط (لايكات) حق بنات بالإنستجرام ” .

وأضاف: ” أردت إصلاح الوضع وقلت لها: بالتأكيد هناك سبب آخر، وحاولت تهدئتها، لكنها ردت: اليوم لايكات وباكر الله أعلم شو يصير ” .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42342 ] نشر منذ 24 دقيقة

ياما باالدنيا من تهاويل ,,

[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 20 دقيقة

هههههههههههههه الله يعينا بس
الشكوى لله ❤️بس بس

[ عدد التعليقات: 2711 ] نشر منذ 10 دقائق

متخلفه … يالله لك الحمد .. هو مو عبد ولا ولدك عشان تتحكمين فيه .. ايش الحياه ذي اللي كلها سيطره وتحكم واستعباد …واذا حط لايك اش فيها …!!!!!!!😏

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