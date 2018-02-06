” إنستجرام ” يتسبب في طلب كويتية الطلاق من زوجها
قدمت كويتية، دعوى للطلاق من زوجها؛ بسبب تسجيله إعجابَه بصور فتيات بموقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” .
وقالت الزوجة في دعواها إنها لا تستطيع العيش مع رجل يبدي إعجابه بصور غيرها من النساء، مضيفةً أنها لا تدري ما يمكن أن يفعله بعد ذلك.
وقال المحامي عدنان أبل: ” عندما تأتي فتاة وتطلب رفع دعوى طلاق، فأول ما يدور في بالك أسباب كثيرة جعلتها تطلب الطلاق. ولكن إحداهن كان ردها: زوجي يحط (لايكات) حق بنات بالإنستجرام ” .
وأضاف: ” أردت إصلاح الوضع وقلت لها: بالتأكيد هناك سبب آخر، وحاولت تهدئتها، لكنها ردت: اليوم لايكات وباكر الله أعلم شو يصير ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42342 ] نشر منذ 24 دقيقة
ياما باالدنيا من تهاويل ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 20 دقيقة
هههههههههههههه الله يعينا بس
الشكوى لله ❤️بس بس
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16067 ] نشر منذ 14 دقيقة
اللهم لك الحمد بس !!
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2711 ] نشر منذ 10 دقائق
متخلفه … يالله لك الحمد .. هو مو عبد ولا ولدك عشان تتحكمين فيه .. ايش الحياه ذي اللي كلها سيطره وتحكم واستعباد …واذا حط لايك اش فيها …!!!!!!!😏