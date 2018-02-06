تمديد حبس حفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب

باريس(صدى):

أعلن القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تمديد حبس طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، على ذمة التحقيق الجارية في قضية اتهامه بالاغتصاب.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، الأربعاء الماضي، الأكاديمي الذي يحمل الجنسية السويسرية وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد، بعد توجيه الاتهام له، وفتحت السلطات تحقيقا مبدئيا مع رمضان، بعد أن وجهت إليه امرأتان في فرنسا تهمة الاغتصاب، إحداهما كاتبة تدعى هندة عياري.

وكانت ” عياري ” ، قد تحدثت عن تفاصيل اغتصابها في كتاب نشر لها عام 2016 دون ذكر اسم رمضان، لكنها سرعان ما قررت رفع دعوى ضده، وبعد بضعة أيام على رفع عياري الدعوى، اتهمت امرأة ثانية رمضان باغتصابها.