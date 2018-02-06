مقيمات مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام في ضيافة ” مقهى رواق هجر “

زهير الغزال(صدى):

نظم مركز التأهيل الشامل للاناث بالدمام متمثلا بقسم البرامج والانشطه وبتنسيق مسبق من قبل رئيسة القسم الاستاذة/ راوية آل هنيدي.

تناول وجبة الفطور في أجواء أسريه.

حيث أستقبل( مقهى رواق هجر ) بعض من مقيمات المركز يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩ بكل حفاوه وترحيب .

وكان الهدف من إقامة هذه الاستضافه اشعار المقيمات بالاجواء الاسريه وتدريبهم على كيفية التعامل مع المجتمع الخارجي وترك الحريه لهم في طلب مايرغبون في تناوله مع توجيههم من قبل مشرفة النشاط .

وقد رافق المقيمات مشرفات الانشطه في القسم الاستاذة/ تهاني بو قبيع وخديجه غزوي وسكينة آل باقر وبإشراف عام من مديرة المركز الاستاذة/ سمية علي الدوسري.